74 illegalen geklist in haven en op E40-parking 31 maart 2018

03u02 0 Brugge Bij een grootschalige controleactie zijn donderdagavond 74 illegalen aangetroffen in de omgeving van de haven van Zeebrugge en de E40-parking in Jabbeke.

De politiezones Brugge, Damme/Knokke-Heist en Blankenberge, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie en een grote delegatie van het interventiekorps en de mobiele teams deden samen het nazicht in omgeving van Zeebrugge. Zij werden bijgestaan door een drone en enkele migratiehonden. Op hetzelfde moment was er ook een controle aan de gang in Jabbeke. De nationaliteiten van de aangetroffen illegalen zijn divers. "Eens te meer werd vastgesteld dat grote groepen mensen zich verplaatsten met de kusttram in de richting van Zeebrugge, met de bedoeling in de haven binnen te dringen", zegt procureur Frank Demeester. Het parket benadrukt zijn waardering voor de inzet die de lokale politiezones en de diverse federale eenheden aan de dag leggen om - ondanks de aanhoudende problematiek van mensensmokkel in de regio - toch telkens opnieuw dergelijke acties uit te werken. De Dienst Vreemdelingenzaken zal verder beslissen over het lot van de opgepakte transmigranten. (MMB)