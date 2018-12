70 woningen op plaats van vroeger distributiecentrum Bart Huysentruyt

04 december 2018

12u49 0

Er komen zeventig woningen op de site van het voormalige distributiecentrum BD in de Oostendse Steenweg in Brugge. De stad gaf zopas de stedenbouwkundige vergunning.

De drie nieuwe gebouwen zullen in een U-vorm worden geplaatst, waardoor er een gemeenschappelijke tuin ontstaat. Alle appartementen zijn toegankelijk via de zijde van de binnentuin. Er worden zowel één-, twee- als drieslaapkamer appartementen voorzien, telkens met een eigen terras. Er is extra aandacht voor energie met onder meer een CO2-neutraal verwarmingssysteem. Op de gelijkvloerse ruimte is er plaats voor vijf commerciële functies. Onder de binnentuin bevindt zich een parkeergarage. “Op deze manier wordt vermeden dat er zoekverkeer ontstaat dat de doorstroming op de Oostendse Steenweg hindert”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “In het ontwerp is gekozen voor één gemeenschappelijke ondergrondse garage met in- en uitrit dieper op het perceel in functie van een vlotte verkeersdoorstroming.” Verder komt er een drie meter breed fiets- en wandelpad langs de noordelijke perceelgrens. Het fietspad loopt van de Oostendse Steenweg naar de bestaande Sint-Pietersmolenwijk. Via een brugje over de gracht kan aangesloten worden op het aangelegde padensysteem in de wijk.