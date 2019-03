70 jaar Engelrelst: “Zou zonde zijn om dit verloren te laten gaan” Bart Huysentruyt

04 maart 2019

18u25 0 Brugge Na een verbouwing van zeven weken is de bekende kledingzaak Engelrelst langs de Vismijnstraat in Zeebrugge weer open gegaan. De winkel viert in 2019 de zeventigste verjaardag: van plunje voor vissers tot de vrijetijdskledij van nu. “Het zou zonde zijn om deze winkel niet verder te zetten, dus steken we graag een tandje bij”, zeggen de broers Pieter en Frederik Verniere.

De oma van zaakvoerders Pieter (40) en Frederik (35) was de grondlegger van Engelrelst. Zij begon ermee, kort na de Tweede Wereldoorlog. “Toen was Engelrelst nog vooral bekend voor de visserijkleding”, zegt Pieter Verniere. “Oma is er intussen 87. Ze komt nog regelmatig over de vloer. De verbouwingswerken heeft ze van nabij gevolgd. Ze was in de wolken", glimlacht Pieter.

Zijn ouders hebben de zaak uitgebouwd tot een winkel met vrijetijdskledij én met een vast cliënteel. Pieter staat inmiddels twintig jaar in de winkel, zijn broer Frederik tien jaar. “We zijn hierin grootgebracht. Het was evident om dit verder te zetten. We vinden het ook mooi om een zaak met zo’n geschiedenis verder te kunnen zetten. Oma is erg fier dat de winkel kan blijven bestaan in tijden waar er veel authentieke winkels sneuvelen. Ook onze ouders zijn trots. Mama helpt soms nog mee in de verkoop, papa komt om een praatje te slaan met de klanten. Dat familiale karakter: dat vinden we heel belangrijk.”

De verbouwing van de winkel duurde zeven weken. Engelrelst is meteen klaar voor de volgende jaren. “We kochten het aanpalende pand. Er is zo’n 250 vierkante meter bijgekomen, met een totaal van 700 vierkante meter”, verduidelijkt Pieter. “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zaak helemaal te vernieuwen. Authentieke spullen zoals een oude roeiboot of een antiek duikerspak krijgen een ereplaats. Ons vissersverleden koesteren we. Net als onze marinepullovers, die nog altijd vlotjes over de toonbank gaan. We zijn erin geslaagd ons authentieke karakter te behouden, maar dan met een modern accent.”

Is de ligging in Zeebrugge voor hen dan geen nadeel? “Helemaal niet. Ik weet dat we hier niet langs de drukke Steenstraat in Brugge zitten. In vergelijking daarmee is dit misschien een C-locatie. Maar dat is net onze sterkte: klanten kunnen makkelijk en gratis parkeren. Wie naar hier komt, doet dat doelbewust en wil graag iets kopen. We willen dit nog lang blijven doen.”