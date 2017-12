70.000 euro dankzij 7.000 warme lopers 02u56 67 Benny Proot Lilly (5) en papa Simon Decaesstecker in het Begijnhof. "We lopen voor de zieke kindjes die niet naar school kunnen", zegt het meisje. Brugge 7.000 lopers hebben samen 70.000 euro in het laatje gebracht tijdens de Warmathon in Brugge: 5.000 euro meer dan het record van vorig jaar.

6.500 deelnemers hadden zich vooraf ingeschreven voor de Warmathon, waardoor het evenement voor de Warmste Week van Studio Brussel al een week volzet leek. Toch konden er gisteren nog 500 extra lopers zich inschrijven. Het bracht een enorme drukte met zich mee in de stad. Zelfs op de parking aan het station was al voor de start geen plekje meer.





Geen politici of bekende Vlamingen dit jaar voor het startschot om 14 uur in het sfeervol verlichte Minnewaterpark: de echte vedetten waren de vele lopers zelf. Ze genoten van het unieke parcours dat onder meer richting Begijnhof trok. De stilste plek in Brugge was uitzonderlijk tot 20 uur open. Ze liepen verder via het Koning Albert I-park om dan terug te keren richting Minnewater: een rondje van ruim 2,7 mooie kilometers. "Ik deed mee voor Make-A-Wish, dat de wensen van doodzieke kinderen vervult", vertelt de Brugse Lindsay Casteleyn, zelf mama van drie. Ze werd onlangs nog tweede eredame bij de verkiezing Miss de Luxe en liep met haar lint rond. "Ik vond het wel leuk dat ik ook de uitzending van Studio Brussel haalde. Volgend jaar wil ik zelf een evenement op poten zetten om Make-A-Wish te steunen." De jongste deelnemer was Lilly Decaesstecker uit Zedelgem. Het vijfjarige meisje had er bij haar papa Simon op aangedrongen om mee te doen. "We hebben afgesproken dat we één toertje lopen zonder te stoppen", glimlacht Simon. Lilly weet voor wie ze de beentjes strekt: "Voor de zieke kindjes die niet naar school kunnen".





Rond 20 uur - het Minnewaterpark was dan op zijn mooist verlicht - vond de apotheose plaats: de bekendmaking van het prachtige bedrag. (BHT)





Benny Proot De lopers zijn goedgeluimd en daar zit het prachtige zicht tijdens het parcours voor veel tussen.

Benny Proot Lindsay Casteleyn draagt haar lint van tweede eredame bij Miss de Luxe.