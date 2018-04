7 procent groei voor haven 18 april 2018

De zeehaven van Brugge noteert in het eerste kwartaal van 2018 een groei van 7,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Er is een totaal goederenvolume van 9.365.000 ton behandeld. De stijging situeert zich in de containertrafiek (+14 procent) en de roro-sector (+9,7 procent).





Die laatste sector dankt de stijging aan meer handel met Scandinavië en Ierland. Er werden in het eerste kwartaal ook 719.250 nieuwe wagens, toch één van de belangrijkste economieën in Zeebrugge, behandeld. (BHT)