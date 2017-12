7 kerstkindjes in Brugse ziekenhuizen 02u42 0

Kerstdag is onverwacht toch een hele drukke dag geworden op de materniteit van AZ Sint-Jan in Brugge. Daar kwamen maar liefst zes baby's ter wereld: een record. "Op zo'n dag worden geen bevallingen ingeleid, maar we laten natuurlijk wel de natuur zijn werk doen", zegt voorzitter Dirk De fauw. "Het werd een hele drukke dag, met onder meer twee bevallingen via een keizersnede." Opvallend: geen enkele van de gezinnen wilde uiteindelijk op de foto met hun spruit. Ook in AZ Sint-Lucas werd één kerstbaby geboren. (BHT)