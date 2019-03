67 Brugse handelaars op app Too Good To Go: “Klanten kopen onze overschotjes voor een prikje” Bart Huysentruyt

05 maart 2019

18u04 0 Brugge Al 67 Brugse handelszaken redden maaltijden van de vuilnisbak dankzij de app Too Good To Go. “We hebben klanten die bijna elke dag komen”, zegt Nancy De Gersem van 't Brugs Pitahuys.

Too Good To Go maakte een half jaar geleden zijn intrede in onze regio. De Deense app gaat voedselverspilling tegen door handelszaken de kans te geven hun restjes op het einde van de dag alsnog te verkopen. De consument reserveert de porties en betaalt slechts een derde van de prijs. “Too Good To Go breekt door in West-Vlaanderen”, zegt Jonas Mallisse, verantwoordelijke van de app in ons land. “Er doen al 67 handelszaken mee in Brugge en ook in de omgeving springen steeds meer winkels op de kar. Ketens zoals Origin’O of Carrefour hebben zich aan ons verbonden.”

In Brugge doen vooral restaurants zoals 't Brugs Pitahuys, De Plaats of La Muse de Marcel mee, maar ook bakkerijen en slagerijen die hun overschotjes tegen een kleinere prijs aanbieden. Je pikt op het afgesproken uur je portie eten op bij vertoon van je bevestigingsbon.

‘t Brugs Pitahuys ziet het aantal klanten stilaan toenemen. “Ik spring op de kar, omdat ik zelf merk dat er op het einde van de dag veel voedsel verloren gaat”, zegt Nancy De Gersem, die al zeventien jaar in de Philipstockstraat is gevestigd. “Dat zie je eigenlijk al in je eigen huishouden en dat trekt zich uiteraard door in de horecazaak.”

Verrassing

Waarmee je als klant naar huis gaat, is een verrassing, want op de app zie je enkel hoeveel porties er zijn, niet wat er precies over is. Het gaat wel altijd over vers eten. De handelaar betaalt per verkochte maaltijd 1,20 euro aan Too Good to Go, voor de service en de reclame. “Wij bieden meestal huisbereide falafel, shoarma, kip- of kalkoengerechten aan”, zegt Nancy De Gersem.

Ecologisch

Ook D’s Deldycke Traiteur vind je via de app Too Good To Go. “Het is een interessante manier om ook nieuwe klanten aan te spreken", zegt Jan Baptiste Deldycke. “We geraken op deze manier gerechtjes, die we op overschot hebben, toch nog op een ecologische manier kwijt. Elke dag geven we een andere dagschotel weg. En elke keer zijn ze allemaal de deur uit. We zijn tevreden.”

Hoewel er al een flink pak Brugse zaken op de kar is gesprongen, is het aantal klanten nog wat beperkt. “Ik merk dat Bruggelingen op dat vlak toch wat conservatiever zijn", zegt Nancy De Gersem van ‘t Brugs Pitahuys . “Maar hun aantal neemt wel toe. Er zijn zelfs klanten die bijna elke dag komen. Dat is toch mooi meegenomen.”

Info: www.toogoodtogo.be.