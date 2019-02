66-jarige fietser belandt onder truck in Gentpoortstraat: slachtoffer niet in levensgevaar Mathias Mariën

17u13 0 Brugge Een 66-jarige fietser is maandagmiddag zwaargewond geraakt aan de benen na een ongeval in de Gentpoortstraat in Brugge. De man kwam met zijn tweewieler onder de wielen van een vrachtwagen terecht en werd met zware verwondingen aan zijn onderste ledematen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.30 uur. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij verkeert niet in levensgevaar. Over de omstandigheden kan de politie voorlopig weinig uitspraken doen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de fietsers onder de vrachtwagen terecht kwam. Door het ongeval liep het verkeer in de omgeving van de Gentpoortstraat, een drukke weg om het centrum te verlaten, fikse vertraging op. De politie riep daarom op om de straat te vermijden indien mogelijk. In de loop van de avond normaliseerde het verkeer zich.