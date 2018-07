63 transmigranten opgepakt 14 juli 2018

De politiediensten hebben de afgelopen dagen 63 transmigranten opgepakt in Zeebrugge. Een verklaring voor dat hoge aantal is er niet meteen.





Buurtbewoners troffen de jongste tijd vaker slapende transmigranten aan in struiken of bosjes. Tijdens de controles de voorbije dagen, gedroegen enkele illegalen zich bovendien agressief. Deze week kwam er zelfs een melding binnen van transmigranten die boven op de gangway van de ferry stonden op zo'n twintig meter hoogte. Ze sprongen op een ferry, maar konden daar door de politie ingerekend worden. De politie en stadsbestuur lieten eerder al verstaan te zullen blijven inzetten op de problematiek.





