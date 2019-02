60.000 West-Vlaamse gezinnen schrijven in voor groepsaankoop stroom en gas BHT

12 februari 2019

16u40 0 Brugge Liefst 60.000 gezinnen schreven zich vrijblijvend in voor de achtste groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. Dat komt overeen met 11,5 procent van alle West-Vlaamse huishoudens. Het zijn er 4.000 meer dan vorig jaar.

Er schreven ook meer dan 2.000 ondernemingen in voor een professioneel contract. Op woensdag 6 februari vond de veiling plaats. De Vlaamse Energieleverancier bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom en gas: maar liefst 33 procent onder het actueel marktaanbod. Bij een gewogen gemiddeld verbruiksprofiel betekent dat een besparing van 328 euro. Ook voor wie enkel groene stroom wenst, had de Vlaamse Energieleverancier het beste bod klaar: 19 procent onder het actueel marktaanbod of een besparing van 144 euro op basis van het gewogen gemiddeld verbruiksprofiel. Voor professionele contracten bood ENGIE Electrabel de laagste prijs aan: 24 procent onder het actueel marktaanbod voor een contract voor elektriciteit en gas en 19 procent voor enkel elektriciteit. Dit betekent een besparing van respectievelijk 433 euro en 203 euro op basis van het gewogen gemiddeld verbruiksprofiel.

Voorstel

De aangeboden elektriciteit van de winnende leveranciers is grotendeels afkomstig van wind-, zon- en biomassa in Vlaanderen. Hernieuwbare energie gebruiken is een van de meest doeltreffende manieren om de klimaatopwarming af te remmen. Uiterlijk vrijdag 22 februari krijgen de deelnemers hun persoonlijk voorstel en ontdekken ze, op basis van hun verbruik, hoeveel ze kunnen besparen. Pas dan moeten ze beslissen of ze ingaan op het aanbod. Daarnaast wordt, gezien het mooie aanbod, de inschrijvingsperiode verlengd tot en met maandag 25 maart. Wie zich in de periode van 27 november tot en met 5 februari nog niet ingeschreven had, kan zich alsnog registreren voor de groepsaankoop. Inschrijven kan nog via de gratis infolijn 0800/18.711 of via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop.