6 toeristische logies krijgen Q-label 05 juli 2018

Zes toeristische ondernemingen hebben zopas het Q-kwaliteitslabel behaald voor Brugge en het Brugse Ommeland. Het gaat om B&B Huyze Weyne, restaurant Lobster Pot, Hotel Martin's en Informatiecentrum Tolhuis in Brugge, B&B Stil Verlange in Oudenburg en restaurant De Nieuwe Lekkerbek in Ruiselede. Naast deze nieuwe labels haalden tien ondernemers hun verlenging binnen voor 3 jaar. Het zijn B&B De Bergvallei, vakantiewoning Hof ter Linde en B&B Het Soetewater (Beernem), Hotel Heritage, restaurant Le Mystique, vakantiewoning De Pepel en Hotel Prinsenhof (Brugge), B&B Lievejan en B&B Polderhof (Jabbeke) en B&B Kanegem Onverbloemd (Tielt). (BHT)