6 op 100 Bruggelingen zijn niet-Belgen BHT

27 februari 2019

10u36 0 Brugge Amper zes op honderd Bruggelingen zijn niet-Belg. Dat blijkt uit de meest recente bevolkingscijfers van de stad.

Eerder deze week raakte bekend dat één op twee inwoners van Antwerpen allochtoon is. Dat betekent dat ze niet de Belgische nationaliteit hebben. “In Brugge gelden totaal andere cijfers", zegt schepen van Bevolking Ann Soete (Open Vld Plus). “Wij tellen, op een totaal van 118.204 inwoners, 7.382 vreemdelingen. Dat komt neer op 6,2 procent." In Antwerpen heeft driekwart van de 0- tot 10-jarigen geen ouders met een Belgische achtergrond.