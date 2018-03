6 maanden cel voor stelende poetsvrouw 27 maart 2018

03u07 0

Een poetsvrouw uit Brugge is tot 6 maanden celstraf veroordeeld voor loondiefstal bij huisarts Pertry in de Kuipersstraat in Brugge. In augustus 2016 was op camerabeelden te zien hoe Nadine R. een 800 euro ontvreemdt uit een kluis.





De camera was er geplaatst door de zoon van de huisarts omdat er geregeld geld verdween. Volgens de burgerlijke vordering was dat in totaal liefst 23.000 euro, over verschillende maanden.





"Op de beelden ziet men hoe de poetsvrouw een lade met sleutels opent en meteen de juiste sleutel van de kluis uitkiest. Het gaat duidelijk om een handeling met routine", pleitte de advocaat van de burgerlijke partij. Beklaagde Nadine R. gaf de gefilmde diefstal toe, maar beweerde bij hoog en laag dat ze nooit eerder had gestolen.





De rechter veroordeelde haar alsnog tot 6 maanden cel, maar enkel voor de bewezen diefstal van 800 euro. Die werd reeds terugbetaald, al moet ze nog 300 euro schadevergoeding bijpassen. De tegenpartij beraadt zich over een mogelijke beroepsprocedure. (BBO)