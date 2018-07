6 maanden cel voor 15 kledingdiefstallen 27 juli 2018

Een 31-jarige man uit Kameroen heeft slechts 6 maanden cel en 400 euro boete gekregen voor een reeks kledingdiefstallen op 1 dag in het centrum in Brugge.





Er was nochtans 12 maanden gevraagd.





Op 5 mei sloeg de man zijn slag in de H&M en de WE. Hij pikte er vijftien keer broeken, truien en schoenen en ging telkens zijn buit netjes opbergen in de struiken aan het Simon Stevinplein waar hij een reiskoffer had klaarliggen om de kledij in te steken. De laatste keer dat hij ging stelen werd de man echter gevolgd door de politie. Ze konden een deel kleding die de man bij zich had meteen recupereren en de rest vonden ze in zijn koffer terug. In totaal stal Franck M.K. voor 400 euro kleding in de H&M en voor 250 euro in de WE. (JHM)