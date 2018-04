6 jaar cel geëist voor diefstal 41 bankkaarten 24 april 2018

02u26 0 Brugge Een 25-jarige Fransman en zijn kompaan riskeren in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van zes jaar voor een reeks diefstallen van bankkaarten.

Maxim T. wordt er, samen met de kompaan, van verdacht in totaal 41 bankkaarten te hebben gestolen. Dat gebeurde vooral in Brugge en Oostkamp.





In totaal deden ze 63 verrichtingen waarbij geld werd afgehaald of iets werd betaald.





Grote sier

Hun handelswijze was steeds dezelfde: ze viseerden oudere mensen die geld afhaalden, waarna ze de code afkeken en hen met een smoesje aan de praat hielden. Vliegensvlug namen ze de bankkaart uit de gleuf, waarna de slachtoffers dachten dat die was ingeslikt. Met het geld van de bankkaarten maakten ze grote sier. In september 2017 kwam de zaak aan het licht door een alerte verkoper, die de nummerplaat van de daders doorgaf aan de politie.





Extravagant

"Mijn cliënt betwist de feiten niet. Hij beseft dat het voor de slachtoffers heel onaangenaam was. Al was er van geweld of een verschrikkelijke confrontatie nooit sprake. De vordering van zes jaar is dan ook extravagant", stelde zijn advocaat. Maxim T. kwam zich persoonlijk verantwoorden in de rechtbank, de kompaan daagde niet op.





In 2014 werd T. al veroordeeld voor gelijkaardige feiten in Zwitserland. De rechter doet uitspraak op 14 mei. (MMB)