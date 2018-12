59-jarige man sterft ‘s avonds op voetpad: lichaam pas volgende ochtend gevonden Jelle Houwen Mathias Mariën

27 december 2018

11u41 16 Brugge Een 59-jarige man uit Assebroek is donderdagochtend dood teruggevonden op een voetpad. Na onderzoek bleek dat Patrick R. de avond voordien al onwel was geworden.

Het lichaam werd donderdagochtend rond 7.45 uur gevonden op het voetpad voor een woning in de Engelendalelaan, op de hoek met de Astridlaan in Assebroek. Hulp kon niet meer baten, want de man bleek al overleden. De brandweer werd opgeroepen en plaatste een scherm rond het lichaam. Daarna werd door het parket een wetsgeneesheer aangesteld die de man ter plaatse zou onderzoeken. Omdat er geen duidelijke doodsoorzaak gevonden kon worden, werd het overlijden als verdacht beschouwd. Er waren geen uiterlijke tekenen van geweld op het lichaam gevonden. Na onderzoek kwam aan het licht dat de man de avond voordien onwel was geworden toen hij naar zijn auto wandelde. Dat gebeurde al om 22.45 uur. Niemand merkte de man op het voetpad op. Hij overleed woensdagavond al kort nadat hij onwel was geworden, maar werd pas donderdagochtend gevonden.

Patrick R. woonde even verderop in de Wantestraat. Daar komt zijn overlijden hard aan. “De politie stond deze ochtend aan zijn deur, dan weet je natuurlijk dat het niet goed is. Is hij gevallen of waren het gezondheidsproblemen? We kunnen alleen maar hopen dat het geen kwaad opzet was”, klinkt het bij zijn buren. Uiteindelijk bleek dat laatste niet het geval te zijn. “Patrick was altijd zo vriendelijk. Het is verschrikkelijk nieuws.” De man was volgens de buurt samen met zijn tweede vrouw en had een zoon uit een eerste huwelijk.