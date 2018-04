503 andersvaliden beleven topdagje foor 25 april 2018

02u33 0 Brugge 503 mensen met een beperking hebben gisteren van een dagje Meifoor kunnen genieten. De Brugse foorreizigers nodigden 25 instellingen voor andersvaliden uit.

Dat doen ze elk jaar. "Dit is echt een hoogdag voor iedereen", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "We werken daar als stadsbestuur maar al te graag aan mee. De deelnemers genieten niet alleen van de attracties, maar worden bij de foorkramers ook verwend met een attentie of een drankje. Voor hen is dat onvergetelijk."





Foorkramer Wilfried Dagraed is een van die uitbaters die een drankje aanbiedt. "De dankbaarheid die we daarvoor terugkrijgen, is onbetaalbaar. Hier werken we graag al jaren aan mee." (BHT)