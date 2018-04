50 plannen tegen wateroverlast VAN OPENLEGGEN KERKEBEEK TOT ZELF SCHOTTEN PLAATSEN BART HUYSENTRUYT

18 april 2018

02u34 0 Brugge Liefst 50 maatregelen nemen organisaties de komende vijf jaar om de Kerkebeekvallei tussen het centrum van Zedelgem en het station van Brugge te beschermen tegen wateroverlast. Het gebied is nu waterziek en dat zal zonder ingrijpen alleen maar verergeren.

Op een infomarkt in dienstencentrum De Braambeier in Zedelgem kregen inwoners van Zedelgem, Loppem en Sint-Michiels gisteren meer uitleg over de maatregelen die genomen worden om hun gebied beter te beschermen tegen hevige regenbuien en wateroverlast. Een jaar lang is aan een plan gewerkt om het hele gebied rond de Kerkebeek aan te pakken. "Het zogenaamde riviercontract is uniek voor Vlaanderen", zegt Sven Verbeke van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Nooit eerder zaten we samen met alle betrokken overheden én de lokale inwoners. Dit was zo'n succes dat we het binnenkort ook in Antwerpen zullen opstarten."





Bij de minste regen worden zandzakjes in gereedheid gehouden in wijken als Wellewaarde in Zedelgem, De Toekomst in Loppem of Tillegem in Sint-Michiels. "De problemen zullen in de toekomst, door de klimaatverandering en de dichte bebouwing, enkel toenemen", zegt Verbeke. "Daarom moeten we echt ingrijpen. Dat kan onder meer door extra buffergebieden aan te leggen, extra waterpeilmeters te plaatsen en mensen te begeleiden om hun woning beter te beschermen. Dat kan onder meer door zelf een gracht te laten maken of schotten te plaatsen. Dat systeem is nog weinig bekend hier, maar het middel heeft wel degelijk effect bij overstromingen."





Zandzakjes

Ann Van Poucke uit de wijk De Toekomst in Loppem kwam er gisteren al mee kennismaken. "Ik heb een waterzieke tuin", zegt ze. "In de winter ligt er een laagje water op en bij vriestemperaturen hebben we zelfs onze eigen schaatspiste. Ook nu is ons gras drassig. We hebben nochtans geïnvesteerd in drainage en greppels. Er liggen ook altijd zandzakjes in de garage. Straks moet ik nog schotten plaatsen om mijn woning te beschermen." Bewoners van Sint-Michiels kregen dan weer te horen dat de Kerkebeek opengelegd wordt. Over een traject van twee kilometer komen er drie 'openingen', om het regenwater beter op te vangen. Een van de eerste ingrepen wordt het openleggen van de Zabbeek nabij de Zabbekestraat in Zedelgem. Binnen de vijf jaar moet het merendeel van de maatregelen genomen zijn. Wie het riviercontract wil raadplegen, kan dat op kerkebeek.riviercontract.be.