50 leraren opgeleid om klas te managen SPOOR BRUGGE KRIJGT 19.000 EURO OM 'ZEHBI-TOESTANDEN' TEGEN TE GAAN BART HUYSENTRUYT

11 april 2018

02u42 0 Brugge De gewelddadige incidenten met de meisjesbende Zehbi's in de Brugse stationsbuurt krijgen nog een staartje. De vereniging Spoor Brugge krijgt 19.000 euro om 50 leraren op te leiden om met polarisering om te gaan. "En zo moeilijke situaties te herkennen", zegt Laurens Debonne van Spoor Brugge.

Het is Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die de 19.000 euro subsidies toekent aan het project in Brugge. "Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht als het over radicalisering en polarisering gaat", zegt ze. "Tal van scholen en organisaties willen kwetsbare jongeren en schoolteams versterken op het vlak van goede studiekeuze, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling en het managen van moeilijke klassituaties. We kennen 200.000 euro toe aan acht veelbelovende projecten die ook ouders, buurtbewoners en vrijwilligers uit de lokale gemeenschap betrekken, waaronder het project in Brugge."





Spoor Brugge krijgt 19.000 euro om 50 leraren op te leiden om met polarisering om te gaan en moeilijke gesprekken en klassituaties te managen. Concrete aanleiding waren de gewelddadige incidenten met een meisjesbende in de stationsbuurt in het najaar van 2017. Ze noemen zichzelf de 'Zehbi's' - afgeleid van 'zebi', straattaal voor 'verdomme'. Ze maakten de Brugse stationsomgeving onveilig en vielen leeftijdsgenoten aan. Het ging om zes tienermeisjes, aangespoord door een amper vijftienjarig meisje. Het trieste dieptepunt was toen ze een meisje bijna op de sporen lieten vallen.





Ervaring zat

"Om dat soort situaties in scholen te herkennen willen we leerkrachten die met moeilijke jongeren te maken krijgen wat meer tips geven om het gedrag te herkennen en daarop in te spelen", zegt Laurens Debonne van Spoor Brugge. "Met dat geld kunnen we dat project op poten zetten. Het is de bedoeling om dit eigenlijk zo snel mogelijk in gang te krijgen." Spoor Brugge is een vereniging die actief is in de welzijns- en onderwijssector. Ze helpen jongeren met leerproblemen, voorzien studieondersteuning bij kwetsbare gezinnen en organiseren ook laagdrempelige sportactiviteiten. "We staan dus al erg dicht bij een aantal jongeren en hun gezinnen en hebben ervaring met moeilijke situaties. Het kan voor de leerkrachten zelf een verrijking zijn om de opleiding te volgen."