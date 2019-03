50 hotelgasten geëvacueerd na nachtelijke brand in Brugs viersterrenhotel: sfeerlampje op schilderij vat vuur Mathias Mariën

26 maart 2019

07u06 0 Brugge In het viersterrenhotel Martin’s Relais zijn maandagnacht een vijftigtal gasten geëvacueerd door een brand op de derde verdieping. De schade bleef beperkt.

Het vuur in het bekende hotel langs het Genthof ontstond even na 2 uur. Eén van de hotelgasten had een sfeerlampje afgedekt dat een schilderij verlichtte. Dat zorgde voor een kleine brand en rookontwikkeling, waardoor het automatisch brandalarm op de derde verdieping in werking trad.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en in de tussentijd werd het gebouw ontruimd. De situatie was evenwel snel onder controle. Na een kwartier konden de gasten terug naar binnen. De derde verdieping liep wat rookschade op en er hing een brandgeur. Alles samen bleef de schade beperkt.

De mensen die verbleven op de derde verdieping, kregen een andere kamer toegewezen. Er raakte bij de interventie niemand gewond. Het Genthof was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer, maar dat zorgde door het nachtelijke uur voor weinig problemen.