5 transmigranten krijgen 6 maanden cel voor binnendringen in haven Bart Boterman

28 december 2018

19u18 0 Brugge Op de Brugse correctionele rechtbank zijn vijf transmigranten veroordeeld tot zes maanden cel en 800 euro boete voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Alle beklaagden lieten echter verstek gaan voor hun proces.

De vijf drongen allen in de maand oktober binnen in de haven. Op 25 oktober werden een 50-jarige Syriër en een 25-jarige Soedanees betrapt in een huiftrailer bij P&O Ferries. Ook jonge transmigranten uit Libië en Algerije liepen tegen de lamp op de terreinen van P&O. Een 18-jarige beklaagde uit Eritrea werd samen met acht andere vluchtelingen aangetroffen in het havenbedrijf ICO.

Voor veel transmigranten is de haven van Zeebrugge de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om smokkelpraktijken te vermijden, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Het parket dagvaardt sindsdien de indringers voor de rechtbank. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in ons land.

De vijf veroordeelde transmigranten kunnen nog verzet aantekenen indien ze worden aangetroffen en het vonnis zo in werking treedt.