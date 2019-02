5.000 congrestoeristen in 2019 in Brugge Bart Huysentruyt

19 februari 2019

12u43 0 Brugge Meeting in Brugge, het officiële congresbureau van de stad Brugge, heeft zijn nieuwe ‘Meeting & Incentive Guide Brugge 2019’ klaar. De gids is een onmisbaar instrument voor meeting- en eventplanners. Er komen dit jaar 5.000 congrestoeristen naar de stad.

De gids biedt een mooi overzicht van · mogelijkheden in Brugge voor meetings, alle gratis diensten aangeboden door het congresbureau, het hotelaanbod, congreslocaties, speciale locaties en historische gebouwen en een overzicht van restaurants, traiteurs, evenementenkantoren en attracties en een stadsplan.

Dit jaar mag Brugge tot nog toe bijna 5.000 congressisten verwelkomen. Toppers dit jaar zijn TechnArt 2019 in mei, de European Distance and E-learning Network Conference in juni, The International Congress on Ultrasonics in september. “Ik ben vereerd dat we in 2019 een mooi aantal congresdeelnemers mogen ontvangen in Brugge en dat het congresbureau Meeting in Brugge de organisatie van deze congressen mocht ondersteunen in hun zoektocht naar de geschikte hotels, locaties, cateraars en sociaal programma”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). Brugge wil in de toekomst nog meer congrestoeristen. In vergelijking met Gent en Antwerpen is Brugge maar een kleine speler. “Maar met ons nieuw Congresgebouw willen we in de toekomst veel meer marktaandeel verwerven”, aldus nog Pierins.