491 dagen na defect: eerste wagens rijden over nieuwe Kruispoortbrug 12 februari 2018

02u28 0

In Brugge verloopt het verkeer sinds zaterdag een stuk vlotter, want de tijdelijke Kruispoortbrug gaat op en neer. Exact 491 dagen geleden begaf de vroegere brug het en moest ze worden weggebracht. In de tussentijd kon het verkeer de binnenstad niet meer verlaten via de Kruispoort en dat veroorzaakte files. Opmerkelijk: het was de aannemer zelf die afgelopend weekend de brug bediende. "Dat gebeurde uit voorzorg", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "Zo kon de aannemer meteen ingrijpen bij een defect of probleem. Vanaf maandag bedienen wij weer de brug." De nieuwe Kruispoortbrug is tijdelijk. Vermoedelijk binnen vijf jaar moet er een volledig nieuwe brug aangelegd worden. (BHT)