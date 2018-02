482 dagen na defect: daar is Kruispoortbrug MATHIAS MARIËN

02 februari 2018

02u47 0 Brugge Het einde van de bruggenmiserie is eindelijk in zicht. De Kruispoortbrug wordt zaterdag geplaatst. Gisteren meerden de eerste onderdelen aan. "Zonder tegenslag is er midden februari doorgaand verkeer mogelijk", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg.

Het geduld van de inwoners werd de voorbije maanden op de proef gesteld. De Vlaamse Waterweg (de nieuwe naam van Waterwegen en Zeekanaal) moest de timing voor de installatie van een tijdelijke Kruispoortbrug I verscheidene keren aanpassen. De bouw van een tijdelijke brug bleek - meer dan verwacht - een huzarenstuk. Gisteren, 482 dagen nadat de Kruispoortbrug I op 6 oktober 2016 defect raakte, was het moment van de waarheid aangebroken: de eerste onderdelen van het nieuwe model meerden 's ochtends al aan op een ponton. Vandaag en morgen volgt de rest. "De volledige installatie zal nog tot zondag duren", zegt Claudia Van Vooren. Het spectaculairste gedeelte volgt zaterdagnamiddag. Rond 14 uur zal de brug over het water aangevoerd worden voor installatie. Een hachelijke onderneming die vermoedelijk heel wat kijklustigen zal lokken.





Puzzel

Om de hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt de komende twee weken vooral 's avonds en 's nachts gewerkt. Gisteravond werd een kraan geplaatst om de tijdelijke brug vlot te kunnen installeren. "De onderdelen worden als een puzzel in elkaar gestoken", zegt Claudia Van Vooren. "Nadien volgen testen om de veiligheid te garanderen. Onder andere de noodstop, het open- en dichtgaan van de brug en de stabiliteit worden grondig gecontroleerd." Eenmaal dat is gebeurd, volgt de afwerking. Daarbij zal de aannemer wegmarkeringen en leuningen aanbrengen. "Als alles vlot verloopt, en voorlopig is dat het geval, dan is er vanaf midden februari doorgaand verkeer mogelijk. Een concrete datum? Die geven we liever niet", glimlacht Van Vooren. De weersvoorspellingen zijn alvast positief. Vooral hevige wind zou nog roet in het eten kunnen gooien.





Parkeerplan

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) liet de voorbije maanden diverse keren zijn ergernis blijken over het uitblijven van de tijdelijke Kruispoortbrug I. "Dit is een enorme opluchting", aldus Landuyt. "Al zijn we er nog niet. Ik zal enorm blij zijn als de brug volledig klaar is. Pas dan zal duidelijk worden welke impact het nieuwe parkeerplan heeft. Het zal meer dan ooit opvallen dat er minder verkeer in de binnenstad is", aldus de burgemeester. "Bij een succesvolle installatie van de brug zullen bovendien de plannen voor de werken in de Sint-Jorisstraat en Katelijnestraat mogelijk opnieuw in een stroomversnelling komen."