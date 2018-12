47-jarige fietser kritiek na val in ijskoude Ringvaart Mathias Mariën

14 december 2018

10u01 0 Brugge Een 47-jarige man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij deze ochtend uit het water werd gehaald langs de Brugse Ringvaart. Het slachtoffer was op weg met zijn fiets en belandde om nog onduidelijke redenen in het ijskoude water. De politie onderzoekt de verdere omstandigheden.

Omstreeks 7.30 uur zag een voorbijganger een fiets drijven op het water. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en gingen met een boot op zoek naar een eventuele drenkeling in het water. Na een korte zoektocht kon de brandweer een man lokaliseren. De 47-jarige werd op het droge gehaald en lange tijd gereanimeerd. De veertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de omstandigheden bestaat vooralsnog geen duidelijkheid.