45 transmigranten opgepakt in enkele uren MATHIAS MARIËN

06 september 2018

10u41 0

In en rond de haven van Zeebrugge zijn woensdagochtend op slechts enkele uren tijd 45 transmigranten opgepakt, het voorlopig grootste aantal op één dag deze maand. De politiediensten deden controles op verschillende tijdstippen en had de handen meer dan vol met het afhandelen van alle meldingen. Zowat alle transmigranten werden in het havengebied zelf aangetroffen. Zij zaten in de terminals en in de transportzone, maar werden opgemerkt door werknemers of de bewakingscamera's. Het ging zowel om mannen, vrouwen als kinderen. De politie nam de opgepakte mensen mee naar het politiebureau om de zaak administratief verder af te handelen. Daarna werden ze ter beschikking van de dienst Vreemdelingenzaken gesteld.