45 dokwerkers voortaan aan de slag in Antwerpen 06 juni 2018

45 Zeebrugse dokwerkers gaan in op het aanbod van hun werkgever PSA om vanaf half juni definitief in de haven van Antwerpen te werken.

Daarmee lost de containerterminal een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs van 'straddle carriers' en kraanmannen op. De containertrafiek in Zeebrugge is de jongste jaren wat afgenomen, terwijl er in Antwerpen nood is aan extra personeel. Al een paar jaar gaan Zeebrugse havenarbeiders er helpen om te laden en lossen. "Nu verhuizen ze dus definitief naar een nieuwe werkplaats in Antwerpen", zegt PSA-woordvoerster Caroline Creve. "Wij hebben recent alle geïnteresseerden aangeboden om in Antwerpen in dienst te komen, onder dezelfde voorwaarden als hun Antwerpse collega's."





90 kilometer

Dat is voor veel Zeebrugse werknemers niet evident, want de meeste onder hen wonen in de regio. Straks moeten ze dus 90 kilometer verderop werken. "Het inkomen van een dokwerker hangt af van het beschikbare werk", zegt dokwerker Stephen Govaere. "In Antwerpen is er bovendien ook meer gespecialiseerd werk, dat meer vergoed wordt." Opvallend aan de regeling is dat wie naar een andere haven overstapt, niet mag terugkeren. "Onze collega's in Antwerpen kennen we al", zegt Dirk Couvreur uit Dudzele.





Carpoolen

"Ze vinden het bovendien goed dat wij het extra werk opvangen, en geen nieuwe krachten. De ervaring is daar welkom." Couvreur staat op enkele jaren van zijn pensioen en twijfelde niet om in Antwerpen te gaan werken. "Dit levert werkzekerheid op", zegt hij. De Zeebrugse werknemers hebben al afgesproken om te carpoolen. Ze krijgen ook kilometervergoeding. (BHT)