400 bestuurders te snel op Expresweg in 2 uur 29 augustus 2018

02u34 0

De federale wegpolitie heeft gisterenvoormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur snelheidscontroles uitgevoerd op de Expresweg richting Zeebrugge.





Ter hoogte van het AZ Sint-Jan werden in totaal 1.800 voertuigen gecontroleerd. Liefst 400 bestuurders, of bijna 1 op 4, reden te snel. Een opmerkelijk resultaat. "Een twintigtal bestuurders liet meer dan 120 kilometer per uur optekenen, terwijl de snelheid op die plaats beperkt is tot 90 kilometer per uur", stelt hoofdinspecteur Christophe Van Quakebeke. Eén bestuurder reed liefst 149 kilometer per uur en zal zich later wellicht nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.





"De resultaten zijn redelijk frappant. We willen de mensen echt vragen zich aan de snelheid te houden. De werken langs de Expresweg zijn voorbij, maar dat betekent niet dat er voortaan te snel gereden mag worden. We zullen ook in de toekomst op die plaats snelheidscontroles blijven uitvoeren", zegt hoofdinspecteur Christophe Van Quakebeke. (SDVO)