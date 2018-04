400.000 toeristen in Breydelstad tijdens paasvakantie 16 april 2018

Tijdens de paasvakantie bezochten 400.000 toeristen de binnenstad van Brugge. Dat is12 procent meer dan in de paasvakantie vorig jaar. Zowel het dagtoerisme als het verblijfstoerisme deden het beter dan in 2017. De naar schatting 55.000 verblijfstoeristen waren samen goed voor liefst 88.000 overnachtingen, waarvan 72.000 geboekt door buitenlanders. Absolute topdag was paaszaterdag 31 maart: toen werden 42.000 dag- en verblijfstoeristen in de binnenstad geteld. (BHT)