40 nieuwe vuilnisbakken in Zeebrugge-bad Bart Huysentruyt

04 maart 2019

08u34 0 Brugge Zeebrugge krijgt er tegen de paasvakantie veertig nieuwe vuilnisbakken bij.

De afgelopen weken werden al 15 afvalmanden op de zeedijk volledig afgewerkt. Ook de Saint-George’s Day-promenade en de strandwijk komen nog aan bod. “We verwijderen de oude afvalmanden en kiezen volop voor nieuwe, zwarte exemplaren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We zijn volop aan een inhaalbeweging bezig. Zowel in Brugge, de deelgemeenten als in Zeebrugge vervangen we de oude vuilnisbakken door nieuwe exemplaren. Dat grote werk moet de komende jaren afgerond zijn.”