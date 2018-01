40 bestuurders voor politierechter voor drugs achter het stuur 27 januari 2018

03u46 0 Brugge In de Brugse politierechtbank moesten gisterenmorgen 40 bestuurders verschijnen die onder invloed van drugs achter hun stuur betrapt werden. Velen onder hen werden geklist bij controles na het festival Bombaclat in Zeebrugge.

De Brugse politie hield in het weekend van 22 en 23 juli vorig jaar grote controles op de uitvalswegen van het festival Bombaclat in Zeebrugge. Verschillende bestuurders liepen tegen de lamp en legden een positieve speekseltest af. Zij moesten zich gisterenmorgen voor de politierechter verantwoorden tijdens een speciale themazitting.





Tussen twee festivals

Een 28-jarige bestuurder pendelde op 23 juli tussen twee festivals door. "Ik kwam van een festival in Kortemark en was met m'n bestelwagen op weg naar Zeebrugge. Op het eerste festival had ik een jointje gerookt en die zat blijkbaar nog in m'n bloed", vertelde de man, die bovendien als surfleraar werkt.





Amper drie vrouwen

"Je hebt toch een voorbeeldfunctie?", vroeg de politierechter zich af. Hij veroordeelde de surfleraar tot 45 dagen rijverbod, waarvan 30 effectief, en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Opvallende vaststelling gisterenmorgen: onder de 40 beklaagden waren amper 3 vrouwen. Eén van hen was afkomstig uit Leuven en zakte op 8 juli af naar Blankenberge. Ze testte bij een verkeerscontrole positief op cocaïne. "De dag voordien vierde een vriendin van me haar vrijgezellen. We gebruikten samen coke", klonk de uitleg van de vrouw. "Intussen gebruik ik niets meer, want ik ben sinds kort ook zwanger."





De politierechter toonde zich mild en legde de vrouw 3 maanden rijverbod op, waarvan 2 effectief. Ze moet ook een geldboete van 1.600 euro betalen. (SDVO)