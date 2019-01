40.000 West-Vlaamse gezinnen schrijven in voor groepsaankoop groene stroom en gas BHT

22 januari 2019

14u39 0 Brugge Al 40.000 gezinnen schreven zich in voor de achtste groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. Je kan nog twee weken intekenen.

Tot en met dinsdag 5 februari kunnen particulieren en ondernemingen met een jaarverbruik tot 50.000 kWh voor elektriciteit en 100.000 kWh voor gas zich vrijblijvend en gratis inschrijven voor de groepsaankoop via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop, via de gratis infolijn of via een infoloket. De veiling voor energieleveranciers is voorzien op woensdag 6 februari. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een voorstel op maat voor een contract van één jaar. Pas dan moet je als particulier beslissen of je erin mee stapt of niet.

Bij de groepsaankoop groene energie en gas van de provincie West-Vlaanderen van vorig jaar schreven maar liefst 56.000 gezinnen zich vrijblijvend in. 38.000 van hen (zo’n 68 procent) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 200 euro.