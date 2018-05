4 jaar cel voor 'verzamelaar' kinderporno 23 mei 2018

Stefan C. erkende zelf dat hij een seksueel probleem heeft en een echte verzamelaar was. Tussen 2010 en 2017 downloadde de man de beelden en zette hij die op zijn laptop en diverse harde schijven, die hij daarvoor speciaal had aangekocht. Pas op 21 juni 2017 werd de Bruggeling betrapt toen de politie van Antwerpen een onderzoek opende naar zijn account op het programma Gigatribe, waarbij vastgesteld werd dat hij heel wat beelden uitwisselde met andere gebruikers. Door zijn IP-adres kon de politie een huiszoeking uitvoeren waarbij de hallucinante collectie werd ontdekt. Zowel op zijn laptop, diverse mobiele beelddragers als twee harde schijven werden tienduizenden foto's en duizenden video's gevonden. Telkens ging het om minderjarige jongens. Op een harde schijf alleen al werden 130.652 foto's en 4.987 video's gevonden. C. wordt voor 20 jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn seksueel probleem. (JHM)