4,8 miljoen euro verbeurd verklaard van intussen straatarme horecapaus OOK 60.000 EURO BOETE EN 2 JAAR CEL VOOR BELASTINGONTDUIKING Redactie

07 maart 2019

12u30 0 Brugge De Brugse horecapaus Philip Calleeuw (52) heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van 2 jaar gekregen en een geldboete van 60.000 euro voor grootschalige fiscale fraude in zijn restaurants in Brugge. In de periode tussen 2004 en 2013 ontdook Calleeuw voor 18,9 miljoen euro belastingen. Het hof sprak ook een verbeurdverklaring uit van 4,8 miljoen euro elk voor hem en zijn vrouw.

De man werd in eerste aanleg veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar en een geldboete van 80.000 euro. Daarnaast kreeg Calleeuw een beroepsverbod van tien jaar. De feiten kwamen aan het licht nadat een een mosselfabrikant verklaarde dat hij 'zwarte mosselen' verkocht aan restaurants. Zijn grootste afnemer: de koning van de Brugse horeca, Philip Calleeuw.

Harde werker

Zijn verklaring dat sjoemelen nodig was "omdat de kosten in de horeca te hoog oplopen", moest hij algauw weer inslikken. Bij een huiszoeking vonden de speurders 800.000 euro cash in een kluis. Daarnaast vonden ze 400 handtassen, waarvan 120 van de duurste merken zoals Gucci en Dior.

"Dat doet er niet toe", zei zijn advocaat Filip Van Hende. "Hij is een harde werker, geen dief. Hij heeft zijn geld eerlijk verdiend. Maar hij wou te veel op Vlaamse wijze leven, het is anders niet mogelijk in de horecawereld. De goede werkers doen overuren, die vragen dan om in het zwart uitbetaald te worden. Doet men dat niet, dan vertrekken ze."

Scheefgetrokken situatie

Volgens het Openbaar Ministerie ontdook Calleeuw tussen 2004 en 2013 18,9 miljoen euro aan belastingen.

De fiscus kon in 2016 13,5 miljoen euro recupereren door de verkoop van de zes horecazaken en een hotel. Zijn kasteel in Ruddervoorde moest hij eerder al van de hand doen, zijn villa's in Lichtervelde en in Spanje zijn in beslag genomen. De procureur-generaal in beroep vorderde een gevangenisstraf van vier jaar voor Calleeuw en voor zijn vrouw 3 jaar cel en een aanpassing van de geldboete. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. "Ik vraag geen mildheid, geen medelijden, maar rechtvaardigheid. Alle anderen hebben een regeling kunnen maken, maar hij krijgt zo'n strenge straf. Dat klopt niet."

Calleeuw woont nu in een arbeidershuisje in het Spaande Calpe, zonder verwarming. Hij heeft niks meer, verklaarde hij in beroep. "Ik ben op. Het is enorm moeilijk leven zo. In Spanje verdien ik 1.000 euro per maand. Als ik terug richting Spanje ga, is het met de bus. Geld voor een vliegtuig heb ik niet", klonk het.