38 nieuwe flats op hoek Houtkaai 04 mei 2018

Op de hoek van de Houtkaai en de Karel de Stoutelaan komt een nieuw woonproject. Eerst moet een aantal leegstaande gebouwen gesloopt worden.





Daarna komen er 38 flats met groene tuin en ondergrondse parking. In de parking, die toegankelijk is vanaf de Karel de Stoutelaan, is plaats voor 31 autoboxen en 20 open staanplaatsen. De meeste appartementen hebben een terras aan straatzijde en een terras aan tuinzijde. De daken zijn groendaken en op het dak worden zonnepanelen gelegd. (BHT)