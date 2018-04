37.000 geraniums fleuren buurten op 25 april 2018

74 Brugse buurtcomités hebben afgelopen weekend liefst 37.009 hanggeraniums ontvangen. Dat is een record voor Brugse Buurten. Het uitdelen van geraniums is een van de initiatieven die de stad Brugge neemt om buurten te ondersteunen. De bloemen fleuren niet alleen de straat op. "Af en toe de bloemetjes buiten water geven, levert contact op met elkaar en dat is precies wat we met de Brugse buurtcheques willen stimuleren", zegt schepen Dolores David (sp.a). Wie zelf een buurtfeestje wil organiseren, kan terecht op de website www.brugsebuurten.be. (BHT)