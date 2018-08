300 treinreizigers geëvacueerd na wanhoopsdaad 23 augustus 2018

02u26 0 Brugge Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisternamiddag serieuze hinder opgelopen door een wanhoopsdaad op het spoor.

De aanrijding vond plaats op een overweg ter hoogte van de Pastorieweg in Sint-Andries. Een vrouw werd er gegrepen door een IC-trein die op weg was van Oostende naar Antwerpen, met tussenstops in Brugge en Gent. Op de trein zaten op het moment van de aanrijding ongeveer 300 reizigers.





Vervangbussen

De NMBS liet vervangbussen van De Lijn aanrukken om de inzittenden verder op weg te helpen. De reizigers moesten zo'n drie kwartier wachten alvorens ze geëvacueerd konden worden.





De Brugse brandweer hielp hen uit de trein en bracht hen via de sporen naar de Hogeweg, waar de bussen hen opwachtten. "De passagiers werden overgebracht naar het station van Brugge, van waaruit ze hun reis konden voortzetten", zegt Bart Crols van NMBS. Nog de hele avond ondervond het treinverkeer hinder van de aanrijding. Reizigers met bestemming Oostende werd aangeraden de trein te nemen richting Blankenberge, waar ze vervolgens met de kusttram Oostende konden bereiken. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)