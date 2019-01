300 meter OCMW-archief verhuist Bart Huysentruyt

24 januari 2019

14u54 0 Brugge In Brugge is een stevige verhuis aan de gang. Zo'n 300 meter oud OCMW-archief moet van het Huize Minnewater in de Sebrechtsstraat naar het Stadsarchief op de Burg gebracht worden.

De verhuis kadert in de eenmaking van stad en OCMW. In het Stadsarchief was bovendien nog een beetje plaats om ook het OCMW-archief te stockeren. “We hebben hier ongeveer zo'n 8 kilometer aan archiefruimte ter beschikking”, zegt Brugs hoofdarchivaris Jan Dhondt. “Zeven kilometer daarvan is al volzet." De documenten die in dozen van de ene naar de andere plaats worden gebracht, dateren van voor 1795. Het gaat dus om heel oude stukken van het vroegere Sint-Janshospitaal, Ter Potterie of Magdalena. “De verhuis doen we in eigen beheer en met eigen mensen", zegt Dhondt. “Dat is makkelijker om alle waardevolle papieren vlot en zonder ongelukken op de nieuwe plaats te krijgen.” De verhuis zal wellicht anderhalve maand duren, al wordt niet elke dag gewerkt.