30 maanden cel voor Albanese luchtverkeersleider die cokedealer werd Siebe De Voogt

14 maart 2019

14u23 0 Brugge Een 30-jarige Albanees heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor de handel van cocaïne in Brugge. De man had in zijn thuisland nochtans een mooie job als luchtverkeersleider, maar belandde in nog geen jaar tijd in het drugsmilieu.

Endri K. had allesbehalve het profiel van een drugsdealer. In Albanië volgde de man universitaire studies en uiteindelijk ging hij er aan de slag als luchtverkeersleider. “Hij heeft wel degelijk een toekomst”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti nog vorige maand. “Op 1 maart vorig jaar kreeg mijn cliënt uit het niets zijn ontslag. Zijn moeder had op dat moment baarmoederkanker. Hij had een lening aangegaan om haar behandeling te kunnen betalen, maar door het verlies van zijn job raakte hij in financiële problemen.” Endri K. trok naar Nederland waar hij aan de slag ging bij een bouwfirma. “Hij kreeg een voorstel van een bende om drugs te verkopen en is zo in het milieu gerold.” K. trok naar Brugge, waar hij onder meer cocaïne aan de man bracht in de buurt van de Vesten. Net als andere Albanese cokedealers in Brugge bracht hij de drugs rond per fiets. Bij zijn arrestatie had hij liefst 54 bolletjes cocaïne op zak. De rechter legde Endri K. donderdagmorgen 30 maanden cel op en 8.000 euro boete. Hij verklaarde ook 20.000 euro aan drugsgeld verbeurd.