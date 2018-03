30 maanden cel voor 11 inbraken in hotelkamers 13 maart 2018

Een koppel Colombianen heeft 30 maanden cel gekregen voor 11 diefstallen in hotel Van der Valk in Oostkamp en Grand Hotel Casselbergh in Brugge. Tussen 9 april en 11 juli vorig jaar werd in de hotels meermaals ingebroken in kamers van toeristen. "Bij alle feiten kregen de daders de deur open met een bankkaart", sprak de procureur. "De beklaagden doken telkens op camerabeelden op en hun gsm stond ook telkens onder dezelfde mast. Bij een huiszoeking werd kledij teruggevonden die op de beelden te zien was en vond de politie ook twee beschadigde bankkaarten en gestolen MacBook Pro." De twee vijftigers bekenden hun aandeel en verklaarden dat ze geld nodig hadden voor hun familie in Colombia. Omdat de vrouw enkel op de uitkijk stond, kreeg ze de helft van haar straf met uitstel opgelegd. Samen met haar man stond ze ook al in Spanje en Nederland gekend voor diefstal. (SDVO)