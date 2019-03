30 maanden cel gevraagd voor inbraak en diefstal middenconsoles van BMW’s BBO

25 maart 2019

16u44 0 Brugge Op de Brugse rechtbank ging maandagmorgen het proces tegen een Litouwer van start voor een reeks inbraken in BMW’s in mei 2017 in Sint-Andries en omstreken. Telkens werd de middenconsole op professionele wijze verwijderd. De verdachte riskeert 30 maanden cel en liet verstek.

Zowel Sint-Andries, Oostkamp en Loppem werden tussen april en juli 2017 getroffen door tientallen inbraken in BMW’s voor de middenconsoles. Volgens de procureur deed de politie observaties in de getroffen wijken en kwam een verdacht voertuig met Litouwse nummerplaat in beeld. De man reed met een auto doorheen de wijk en had nog een passagier bij zich. Er werd telefonieonderzoek verricht en zo kon de politie hem, aan de hand van zijn locatiegegevens, linken aan verschillende inbraken in BMW’s. Via dat onderzoek kwam ook aan het licht dat hij verschillende koersfietsen en mountainbikes stal uit garages en tuinhuizen in Maldegem, Berlare en Aalter. De man werd op 1 juni opgepakt en verhoord, al wilde hij geenszins meewerken met de speurders.

Na zijn arrestatie ging de inbrakenplaag echter verder en daarom vermoedt de politie dat hij deel uitmaakt van een groter crimineel netwerk. In zijn contacten in zijn smartphone werden volgens het openbaar ministerie tal van gekende criminelen gevonden. Zij worden apart berecht en komen ook voor andere dossiers in aanmerking. De huidige beklaagde werd in het buitenland al veroordeeld voor criminele feiten en riskeert 30 maanden cel. De man is echter al op vrije voeten en stuurde zijn kat. Vonnis 29 april.