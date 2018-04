30 kruisen op kerkhof opgefrist 20 april 2018

03u02 0 Brugge Enkele vrijwilligers hebben de voorbije dagen hard gewerkt om dertig kruisen op het kerkhof van Ver-Assebroek te reinigen en te ontroesten.

"Wij houden het erfgoed in Ver-Assebroek in stand. Vorig jaar was er de restauratie en de renovatie van de Engelendale-kapel. Dit jaar is het aan het geklasseerde kerkhof met zijn vele gietijzeren kruisen", zeggen vrijwilligers Luc Augustyn en Gerard Vanparys. Het dorpslandschap rondom de Onze Lieve Vrouwkerk van Ver-Assebroek is al in 1978 geklasseerd. Daarbij hoort het fraaie kerkplein met omgeving: kerk, pastorie met tuin, maar ook het oude kerkhof en de 'ommegang' met de tien kapellen. "Het oude kerkhof telt heel wat merkwaardige grafplaatsen die een monumentale waarde hebben", zegt Vanparys. "Hier stonden heel wat gietijzeren kruisen. Dit was volop 'de mode' tussen 1850 en 1950. Bij de vervallen concessies werden die kruisen verwijderd en verkocht voor de metaalwaarde. In 1961 gingen zo 71 kruisen verloren, omdat ze verkocht werden. Een dertigtal kruisen van diverse types en meerdere symbolen bleef. Reden temeer dus om ze te behandelen met roeststabilisator en te schilderen met zwarte ijzerverf en zilver." (BHT)