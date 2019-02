3 procent van de bestuurders heeft glas teveel op tijdens nieuwe #ZAD-controle van Brugse politie Siebe De Voogt

26 februari 2019

14u24 0 Brugge De lokale politie van Brugge heeft afgelopen weekend opnieuw grote controles gehouden in het kader van haar #ZAD-campagne voor rijden zonder alcohol en drugs. Drie procent van de bestuurders legde een positieve ademtest af.

In totaal werden dit weekend in gans Brugge op verschillende plaatsen 382 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Twaalf mensen bleken een glas teveel op te hebben. Van drie van hen werd het rijbewijs op bevel van het parket onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Niemand testte positief op drugs. De #ZAD-actie van de Brugse politie werd vorig jaar gelanceerd. ZAD staat voor “Zonder Alcohol en Drugs”. Bedoeling van de campagne is bestuurders ervan bewust maken dat drugs en medicatie achter het stuur minstens even gevaarlijk zijn als alcohol.