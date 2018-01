3 jaar cel voor man die minderjarigen laat stelen 23 januari 2018

Een Roemeen is gisteren in de rechtbank van Brugge veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft onder voorwaarden, omdat hij in het centrum van Brugge minderjarige landgenoten inschakelde om mensen te bestelen. Constantin S. tekende verzet aan tegen een eerdere celstraf van 3 jaar bij verstek. De rechter milderde het vonnis, omdat de man familie en werk heeft in het Verenigd Koninkrijk.





De feiten dateren van 2016. Toeristen en inwoners werden het slachtoffer van de pickpockets. Uiteindelijk leidde een betrapping op heterdaad van een minderjarige naar Constantin S. "Dergelijke straatovervallen kunnen we missen als de pest. Bijzonder ergerlijk is het feit dat de beklaagde minderjarigen inzet om zo aan een vervolging te ontsnappen", oordeelde de rechter. (BBO)