3.000 Tesla’s per week in haven van Zeebrugge, maar zonder topman Elon Musk Bart Huysentruyt

07 februari 2019

11u21 0 Brugge Tesla-topman Elon Musk heeft zijn bezoek aan de haven van Zeebrugge in laatste instantie afgeblazen. Hij kwam er normaal vandaag de eerste lading Tesla’s inspecteren bij behandelaar ICO.

Vanaf deze maand worden in de haven van Zeebrugge wekelijks drieduizend Tesla’s Model 3 verwacht. De auto’s worden vanuit de fabriek in San Francisco in de Verenigde Staten via de Zeebrugse vestiging van ICO naar Europa verscheept. Vanuit de haven worden de elektrische auto’s over heel Europa verdeeld. De nieuwe trafiek is goed voor ruim honderd nieuwe jobs in het afwerkingscentrum. Daar worden de Tesla’s aan een laatste controle onderworpen en van extra’s voorzien voor ze naar de autohandelaar gaan. Het Zeebrugse bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.