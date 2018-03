3.000 bierglazen dragen alarm THE BEERWALL NEEMT DRASTISCH BESLUIT TEGEN DIEFSTALLEN MATHIAS MARIËN

14 maart 2018

02u34 0 Brugge Bij The Beerwall in de Brugse Wollenstraat hebben ze een originele manier gevonden om het stijgende aantal diefstallen van hun bierglazen tegen te gaan. Alle glazen, ruim 3.000, zijn uitgerust met een alarmsysteem.

Schrik niet als u bij het drinken van een biertje in The Beerwall een glas mét alarm krijgt. Het is sinds kort de nieuwe standaard in het biercafé en -winkeltje van Philip Maes. De zaak in de Wollenstraat lokt traditiegetrouw heel wat toeristen die willen proeven van een ruim aanbod bieren. De keuze in The Beerwall is dan ook enorm. Op tap kunnen klanten kiezen uit minstens zestien soorten. "En voor elk bier hebben we natuurlijk een aangepast glas mét logo", zegt zaakvoerder Philip Maes. Reken daarbij dat elk biertje drie soorten glazen heeft - van klein tot groot - en de som is snel gemaakt. Alles bij elkaar staan in de bar ruim 3.000 exemplaren.





Glazen verkopen

De voorbije jaren werd Philip Maes geregeld geconfronteerd met hét probleem van elke cafébaas: zijn bierglazen, de meest exclusieve eerst, verdwenen huiswaarts met de klanten. Vooral toeristen namen die vaak schaamteloos mee. "Ik had er genoeg van en wou het een halt toeroepen", vertelt Philip. "Voor een doorsnee café heeft dat financieel geen gevolgen. Zij werken samen met de brouwer en krijgen zoveel glazen als ze willen. Maar ik heb naast de bar ook een winkeltje waar we diezelfde glazen verkopen... Uiteraard hebben we liever dat toeristen in onze shop hun glas kopen in plaats van gratis mee te nemen. Dat is en blijft diefstal. Al lijken ze dat amper te beseffen. Het valt wat te vergelijken met de hotelgasten die consequent handdoeken van het hotel in hun koffer steken. Voor alle duidelijkheid: een biertje bestellen, betekent dus niet dat het glas erbij hoort", glimlacht Maes.





Alarmsysteem

De cafébaas zag maar één oplossing en gaf al zijn glazen, ruim 3.000, een 'tag'. Simpel gezegd: een klein alarmsysteem dat aan het glas bevestigd is. Wie het toch meeneemt naar buiten, wordt betrapt door een geluidssignaal. Alleen gewone bierglazen zijn niet geschikt voor het systeem. "De jongste weken zagen we het aantal diefstallen toch fors dalen", zegt Philip Maes. Op een kaartje in de bar krijgen de toeristen wel de boodschap waar ze het glas kunnen kopen. "De charme is deels weg, maar het was de enige oplossing."