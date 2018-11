29 jaar stadionverbod voor Cerclefans SUPPORTERSFEDERATIE TEVREDEN MET STRAFFEN NA VELDBESTORMING SIEBE DE VOOGT

07 november 2018

02u22 20 Brugge 23 supporters van Cercle Brugge hebben fikse straffen gekregen voor de veldbestorming na de promotiewedstrijd tegen Beerschot Wilrijk. In totaal gaat het om 355 maanden stadionverbod en 13.675 euro aan boetes. "Een goede zaak", vindt de overkoepelende supportersfederatie van Cercle.

Zeven maanden na de veelbesproken veldbestorming die volgde op de promotiematch tegen Beerschot Wilrijk heeft de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken 23 supporters van Cercle Brugge gestraft. In totaal werden 355 maanden, of meer dan 29 jaar, aan stadionverboden uitgesproken. De groen-zwarte fans moeten samen ook 13.675 euro aan boetes ophoesten.





De uit de hand gelopen promotiematch van Cercle dateert van 10 maart. De Vereniging bezegelde de terugkeer naar eerste klasse door een penaltygoal in de laatste minuut. De spectaculaire slotfase met goede afloop deed de thuissupporters euforisch worden. Duizenden groen-zwarte fans liepen na het laatste fluitsignaal het veld op om tussen de spelers de promotie te vieren. Het verboden manoeuvre werd door de Brugse politie door de vingers gezien. Het bleef evenwel niet bij een bestorming, want een groepje heethoofden trok naar de tribune van Beerschot Wilrijk om de bezoekende fans ostentatief te provoceren. Ze maakten obscene gebaren en spuugden zelfs naar de Antwerpse supporters. Op basis van camerabeelden uit het stadion en televisiebeelden stelde de politie pv's op tegen 25 Cerclesupporters. Twee van hen werden door de Voetbalcel vrijgesproken. De anderen kregen wel fikse straffen opgelegd.





Cheeky Green Boys

"Een goede zaak", vindt Anita Van Osselaer, voorzitster van de overkoepelende supportersfederatie van Cercle. "Na vier slechte jaren was het normaal dat er ontlading was onder de fans. Wij hadden begrip voor de veldbestorming, maar de uitsupporters uitdagen, was er ver over. Het deed onze eigen ploeg geen goed, want ook Cercle moest een boete betalen. We moeten terug naar het voetbal van vroeger, waar er wél nog respect was. Wij zijn absoluut tegen geweld. Voetbal moet een feest blijven." Sinds vorig seizoen maakte een 30-tal jonge supporters van Cercle, de Cheeky Green Boys, geregeld amok in en rond het stadion. Vaak werd daarbij ook Bengaals vuurwerk benut. "De jongste tijd gedragen die fans zich", zegt Van Osselaer. "De sfeer zit goed en er is weer ambiance in het stadion. Er wordt geen Bengaals vuur meer gebruikt. Laat ons hopen dat dat zo blijft."