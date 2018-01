29 illegalen geklist in haven 24 januari 2018

02u41 0

Bij een grootschalige politieactie in en rond de haven van Zeebrugge zijn maandagavond 29 illegalen onderschept. Daarbij werd gebruik gemaakt van een speurhond en drone. Heel wat transitmigranten maken de jongste weken gebruik van een nieuwe methode om de oversteek proberen te maken naar Groot-Brittannië. Ze verstoppen zich in wagens die klaarstaan voor transport richting Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt ofwel bij het binnendringen van het havengebied zelf, ofwel net erbuiten door op voorhand in trailers te kruipen. Twee weken geleden kon de politie nog zes illegalen betrappen die zo de oversteek wilden maken. De komende tijd zal er blijvend actie gevoerd worden. De 29 illegalen worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die zal verder beslissen over hun lot. (MMB)