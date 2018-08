25 transmigranten gevat 18 augustus 2018

De Brugse politie heeft opnieuw een gerichte actie gehouden tegen de aanwezigheid van transmigranten in Zeebrugge. In totaal werden daarbij 25 illegalen bestuurlijk aangehouden. Donderdag werd gespeurd naar kampen en mensen zonder papieren in de omgeving van de strandwijk en de Kustlaan. Ook de Sint-Donaaskerk, waar de jongste tijd opnieuw heel wat transmigranten rondhangen, werd geïnspecteerd. "Onder meer op aangeven van de federale politie te paard werden daarbij 18 mensen zonder papieren aangetroffen. De meesten bleken van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn", klinkt het. Gistermorgen werden in een trailer in de buurt van de haven nog eens zeven transmigranten gevat die de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. "We zullen dit soort acties blijven organiseren om de overlast in en rond Zeebrugge beheersbaar te houden", stelt de politie. (SDVO)