245.000 euro voor speelplein Poelweg 11 juni 2018

Het speelplein aan de Poelweg in Sint-Pieters bij Brugge ziet er helemaal anders uit. De stad investeerde 245.000 euro.





Het valt meteen op dat er meer ruimte op het speelplein is bijgekomen. Dat komt doordat het basketbalveld 90 graden is gedraaid en het voetpad is opgeschoven. Het basketbalterrein doet voortaan ook dienst als minipitch, met onder de korven kleine voetbaldoelen en ballenvangers van vijf meter hoog.





"Dit speelplein heeft een centrale ligging in de wijk en we weten dat er veel vraag is naar speeltoestellen voor de allerkleinsten. Daarom zetten we veel toestellen en een bijkomende korfschommel", zegt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). (BHT)